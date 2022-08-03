Липецк, 3 августа, 2022, 18:44 — ИА Регнум. В Липецкой области 69-летний местный житель предстанет перед судом за убийство 86-летней родственницы своей подруги, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Стенка гаража с инструментами и полка с отвертками

По данным следствия, днем 16 мая мужчина в доме сожительницы в селе Набережное распивал спиртные напитки в присутствии её престарелой тети. Пенсионерка стала требовать свою пенсию, которую он получил за неё. Недовольный поведением женщины, обвиняемый взял отвёртку и нанес ей два удара в правую руку и грудную клетку, после чего толкнул. 86-летняя женщина упала и перестала подавать признаки жизни.

Мужчина попросил соседей вызвать скорую помощь, сообщив, что пенсионерке стало плохо. Прибывшие медработники констатировали её смерть. Согласно выводам судмедэкспертов, женщина скончалась от колотых ран с повреждением внутренних органов, осложнившихся кровопотерей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления он признал, написав явку с повинной. Уголовное дело направили в суд.