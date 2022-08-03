Оренбург, , 18:42 — REGNUM В Оренбурге удалось задержать гражданина, предположительно совершившего убийство врача. Об этом вечером 3 августа сообщает областное управление СКР.

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Задержанным оказался 28-летний мужчина. По предварительным данным, он нанёс своей жертве не менее не менее 30 ранений ножом. Причиной могла стать его личная неприязнь к женщине.

Как сообщало ИА REGNUM, 25-летняя гражданка была убита 2 августа. В этот момент она шла к пациенту домой.

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