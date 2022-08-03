Ханты-Мансийск, , 18:35 — REGNUM В Мегионе (ХМАО) злоумышленники угнали автомобиль с хозяином внутри. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Угон автомобиля Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР

Предварительно установлено, что двое мужчин 1997 и 1998 годов рождения, проходя мимо одного из домов в Мегионе, обратили внимание на стоящий автомобиль со спящим внутри мужчиной. Один из них предложил прокатиться до Нижневартовска, но в пути проснулся 51-летний хозяин машины. Злоумышленники не растерялись и представились сотрудниками наркоконтроля. Якобы владелец авто подозревается в хранении наркотиков, поэтому они направляются с в Нижневартовск.

Владелец автомобиля, увидев по дороге магазин, попросил остановиться, чтобы купить воды. Когда он зашел в торговую точку, злоумышленники скрылись на его автомобиле, а мужчина обратился в полицию.

Личности угонщиков были оперативно установлены. По факту возбуждено уголовное дело («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Подозреваемые до суда отпущены под подписку о невыезде.

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