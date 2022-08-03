Истра, Московская область, , 18:39 — REGNUM Ущерб из-за пожара на складе Ozon в подмосковном городе Истра составляет 17 млрд рублей, передаёт 3 августа РБК.

Постамат маркетплейса OZON (Озон) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В такую сумму оценили ущерб от пожара страховщики: ущерб от повреждения склада составил шесть миллиардов рублей и товаров сгорело на сумму 11 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть человек пострадали 3 августа при пожаре на складе интернет-магазина Ozon. Рассматривается версия поджога.

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