Посёлок Пески, Украина, 3 августа, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Ход боёв в Песках (в окрестностях Донецка) говорит о существенно возросшем уровне оперативного искусства ВС России, отметил в своем телеграм-канале («Старше Эдды») 3 августа журналист Герман Куликовский.

Mil.ru Тренировки по управлению огнем артиллерии

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»

Прорыв обороны в Песках стал для украинского командования неожиданностью, в Киеве надеялись, что штурмовать этот укрепрайон «в лоб» не получится, полагает автор.

«ВСУ необходимо было начать контрнаступление и показать хоть какой-то успех, а так как в той же артиллерии ВСУ испытывает нехватку, украинский генштаб решил осуществить манёвр и оставил Пески без артиллерийской поддержки», указал Куликовский.

Итог получился другим: по Пескам «прошлись артиллерийским катком, помножив на ноль украинские укрепления», добавил эксперт.