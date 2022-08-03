Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Сенат США одобрил законопроект о расширении медицинского обслуживания и выплат пособий миллионам ветеранов, пострадавших из-за пагубного воздействия токсичных химических веществ во время службы в армии, сообщает 3 августа Reuters.

Сенат США Beforeitsnews.com

Американские военные использовали ямы для утилизации отходов на зарубежных базах до середины 2010-х годов. Испарения от сжигания резины, химических отходов, боеприпасов и человеческих фекалий спровоцировали случаи рака и респираторных заболеваний у ветеранов.

Президент США Джо Байден заявил, что с уверенностью подпишет законопроект, «чтобы ветераны, их семьи и опекуны, пострадавшие от воздействия токсичных веществ, наконец-то получили льготы и комплексное медицинское обслуживание, которых они заслуживают».

Законопроект вносит радикальные изменения в планы по пенсионным выплатам ветеранам боевых действий, которые были вынуждены по службе находиться вблизи ям для сжигания отходов во время войны в Персидском заливе и конфликтов после 11 сентября 2001 года. Проект предусматривает расширение прав на получение льгот примерно для 3,5 миллиона мужчин и женщин.

Отметим, что вопрос компенсаций для пострадавших от токсичных химикатов ветеранов приобрел политическую значимость, поскольку Байден публично высказал предположение, что его сын мог пострадать в связи со службой вблизи ям для сжигания отходов. Напомним, что сын Байдена Бо умер в возрасте 46 лет от рака мозга. После этого Байден поклялся помочь другим ветеранам, подвергшимся воздействию токсинов.