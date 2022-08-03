Вашингтон, 3 августа, 2022, 18:29 — ИА Регнум. AMD выпустит в продажу новые процессоры Ryzen 7000 «Raphael» для настольных ПК и материнские платы X670 15 сентября 2022 года. Об этом 3 августа сообщил портал Wccftech со ссылкой на собственные источники в отрасли.

Девайсы AMD

Инсайдеры отмечают, что с официальным анонсом производитель выступит 29 августа 2022-го. В рамках мероприятия он не только расскажет о характеристиках устройств, но и раскроет информацию о ценах. Запрет на обзоры процессоров AMD Ryzen 7000 будет снят 13 сентября 2022-го.

Ожидается, что первыми в продажу поступят процессоры Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X. Что касается новых материнских плат, то, по имеющейся информации, сначала производитель сосредоточится на более дорогих моделях X670E и X670.

Напомним, AMD сообщила новую информацию о процессорах Ryzen 7000 на основе архитектуры Zen 4 на выставке Computex, которая прошла в мае 2022 года в Тайбэе. Компания, в частности, сообщила, что процессоры получат многочиповую компоновку и до 16 x86-ядер.