Киев, 3 августа 2022, 18:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу, сообщает 3 августа Telegram-канал украинского президента.
Отмечено, что в ходе встречи Зеленский обсудил с эстонским министром вопрос восстановления объектов инфраструктуры Украины.
«Благодарен министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу за этот визит», — говорится в сообщении.
Кроме того, Зеленский поблагодарил Эстонию за помощь Украине.
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