Ижевск, 3 августа, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Ижевске проводится доследственная проверка по факту гибели 65-летней женщины, тело которой было обнаружено у многоквартирного дома по улице Советской. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

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По данным проверки, погибшая женщина страдала потерей памяти и проживала с родственниками. Днем она решила покинуть квартиру на восьмом этаже через окно, но, спускаясь из окна по шторе, сорвалась. В результате полученных травм женщина скончалась.

Выясняются все обстоятельства случившегося, проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии было возбуждено уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна трактора.

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