Вашингтон, 3 августа 2022, 19:03 — REGNUM Канадский диджей Kaytranada (Луи Кевин Селестин) и американский певец Anderson. Paak (Брэндон Пак Андерсон) выпустили видео на совместный сингл Twin Flame. Об этом сообщил портал Rated R& B 3 августа.
По сюжету ролика, музыканты устраивают стремительно набирающую обороты вечеринку в одном из ночных клубов США. Режиссёром клипа также выступил Anderson. Paak.
Ранее Kaytranada и Anderson. Paak уже сотрудничали друг с другом. Так, в 2016 году артисты выпустили совместную песню Glowed Up.
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