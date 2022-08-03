Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Канадский диджей Kaytranada (Луи Кевин Селестин) и американский певец Anderson. Paak (Брэндон Пак Андерсон) выпустили видео на совместный сингл Twin Flame. Об этом сообщил портал Rated R& B 3 августа.

Kaytranada и Anderson. Paak Кадр из клипа Twin Flame

По сюжету ролика, музыканты устраивают стремительно набирающую обороты вечеринку в одном из ночных клубов США. Режиссёром клипа также выступил Anderson. Paak.

Ранее Kaytranada и Anderson. Paak уже сотрудничали друг с другом. Так, в 2016 году артисты выпустили совместную песню Glowed Up.

Читайте ранее в этом сюжете: Eminem показал треклист будущего сборника хитов