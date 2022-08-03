Вашингтон, , 19:50 — REGNUM Президент США Джо Байден поддержал решение избирателей Канзаса отклонить поправки к конституции штата, которые предусматривали отмену права на аборт. Об этом 3 августа сообщает Reuters.

Джо Байден

По словам Байдена, победа защитников права на аборт в таком консервативном штате, как Канзас, доказывает, что «большинство американцев согласны с тем, что женщины должны иметь доступ к абортам».

«Конгресс должен прислушаться к воле американского народа и восстановить защиту Роу в качестве федерального закона», — говорится в заявлении президента США.

Напомним, что тема абортов заняла видное место в повестке дня в США в 2021 году после того, как Верховный суд согласился рассмотреть иск о запрете абортов в штате Миссисипи. Адвокаты штата обратились в суд с просьбой отменить решение по делу Роу против Уэйда, что и было сделано 24 июня. Отдельные штаты, пока оно действовало, не имели права запрещать женщине аборт.

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