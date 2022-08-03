Москва, , 18:22 — REGNUM Власти Риги в намерении утилизировать памятник советским воинам готовы выбросить в угоду русофобским трендам более 2 млн евро, отметил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги Kalnroze

«На работы по уничтожению монумента потребуется более 2 млн евро. Ровно столько власти столицы страны, где каждый день повышаются цены, а инфляция бьет рекорды, готовы выбросить в угоду русофобским трендам переписания истории Второй мировой войны», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Это тот самый памятник, перед которым 9 мая 2022 года рижане выложили целое поле цветов в знак благодарности павшим воинам-освободителям. Они не побоялись тогда ни полиции, ни арестов. И позор такому мэру, который плюет на мнение своих же сограждан ради заокеанских сюзеренов, указал Слуцкий.

«Господа, этот монумент навсегда останется в сердцах людей, как память о великом подвиге русского солдата, победившего фашизм! А что останется в память о вас? Государственный вандализм, политическое кощунство и война с памятниками? История каждому воздаст своё…» — констатировал Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник советским воинам будет утилизирован, так как он якобы не имеет никакой художественной ценности для музея так называемой «оккупации».

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