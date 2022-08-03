Муром, Владимирская область, , 18:22 — REGNUM Города Владимирской области Муром и Суздаль в 2023 году получат по 215 млн рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщила пресс-служба областной администрации.

Суздаль Людмила Лис © ИА REGNUM

Муром и Суздаль вошли в число 31 победителя первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов страны. Федеральные средства будут направлены на внедрение в исторических центрах этих городов Владимирской области единого архитектурного и дизайн-кода.

В Муроме планируют обновить туристическую навигацию — установить указатели, карты-схемы и информационные конструкции, а также обустроить санитарные зоны, смотровые и ярмарочные площадки. Запланированы переоблицовка арт-объекта «Кремлёвская стена», установка малых архитектурных форм, панорамных биноклей и торгово-ярмарочных павильонов, оборудование новой фотозоны «Извозчик».

В Суздале появятся новые передвижные пункты питания и сценическое оборудование, будет создана система показов 3D-фильмов и сеть пешеходных и веломаршрутов. Кроме того, планируется оборудовать многофункциональные смотровые площадки, территории для ярмарок и фестивалей, несколько малых причалов, а также установить стационарные туристические бинокли.