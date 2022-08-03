Москва, 3 августа, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды. Об этом сообщается 3 августа в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

«Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и в ближайшие три дня в Москве вновь ожидается экстремальная жара. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что в городе приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Сообщается, что властями столицы также организовано информирование отдыхающих в парках, у водоёмов и в других местах массового пребывания людей о неблагоприятных погодных условиях и о правилах безопасного поведения у воды.

Городскими службами ведётся мониторинг температуры и состояния дорожного полотна, в круглосуточном режиме осуществляется мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части, в ночное время проводится полив зелёных насаждений — кустарников, деревьев, газонов и цветников, говорится также в материале.

Напомним, ранее столичное управление МЧС России предупредило, что в период с 3 по 6 августа в Москве ожидается сильная жара, столбики термометров в дневные часы будут достигать +30…+33 °C.