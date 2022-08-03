Украина, 1 июня, 2024, 17:40 — ИА Регнум. ДнепроГЭС находится в критическом состоянии, заявил 1 июня глава подчинённой Киеву администрации Запорожской области Иван Фёдоров в эфире украинского телеканала «Рада».

(сс) Oleksandr Malyon

«В данный момент в критическом состоянии находится ДнепроГЭС», — заявил Фёдоров.

В городе Запорожье, подконтрольной киевскому режиму, в ночь на 1 июня прогремела серия взрывов. ДнепроГЭС находится на территории города и является крупнейшей гидроэлектростанцией Украины.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ 1 июня распространили информацию о том, что после ночных ракетных ударов и взрывов полиция заблокировала проезд через дамбу ДнепроГЭС.

Рано утром председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ночью в Запорожье был нанесён удар по местам дислокации ВСУ.

ДнепроГЭС остановил работу 22 марта 2024 года, получив повреждения в результате взрывов. Ракетный удар был нанесён по машинному залу ГЭС-2. Гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота 25 мая сообщил, что на восстановление ДнепроГЭС до состояния проектного решения «нужны годы».

В ночь на 6 июня прошлого года украинская армия разрушила Каховскую ГЭС в Херсонской области. В результате произошёл неконтролируемый сброс воды, затопившей свыше 30 населённых пунктов. Как отметил президент России Владимир Путин, ВСУ не раз атаковали объект ракетами. Разрушение станции противоречило интересам России.