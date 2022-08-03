Неклиновский район, Ростовская область, 3 августа, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Следователи завели дело после столкновения двух маломерных судов в акватории Азовского моря в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Таганрогский залив

Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ) возбуждено после того, как 18 июля 2022 года в Таганрогском заливе в районе села Приморка в двух километрах от берега столкнулись два маломерных судна. В результате один из судоводителей получил травмы от лопастей винта, его пассажир — скончался.

Назначен ряд необходимых экспертиз. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.