Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Сторонники экс-президента США Дональда Трампа заваливают местных чиновников запросами о предоставлении публичных документов в поисках доказательств фальсификации выборов, сообщает 3 августа Reuters.

Трамп Donaldjtrump.com

Отмечается, что в числе прочего сторонников бывшего главы Белого дома интересует информация о машинах для голосования и избирателях.

По информации издания, только офис округа Марикопа в Аризоне с начала года получил 498 запросов о предоставлении открытых документов, что на 130 запросов больше, чем за весь прошлый год.

Чиновники округа Уошо, штат Невада, получили 88 запросов о предоставлении открытых документов, что на две трети больше, чем в 2021 году, а количество запросов в штате Северная Каролина почти достигло прошлогодней отметки в 229 обращений.

По словам сотрудников избирательных органов, опрошенных агентством, столь резкий рост количества запросов перегружает персонал, а также грозит непреднамеренным раскрытием информации, которая может быть использована для взлома систем голосования.

Напомним, что в апреле 2021 года, почти через пять месяцев после того, как Джо Байден был объявлен президентом США, штат Аризона начал собственную проверку миллионов бюллетеней. Однако после месяцев споров и отсрочек аудит не смог выявить, что у экс-президента Дональда Трампа были незаконно отобраны голоса избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах 2020 года Джо Байден одержал победу над Дональдом Трампом с небольшим отрывом. В Аризоне будущий президент обошел Трампа примерно на 10 тысяч голосов.

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