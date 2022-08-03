Меленки, Владимирская область, 3 августа, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Во Владимирской области врачи спасли двухлетнего ребёнка, который отравился лекарством. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

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30 июля в Меленковском районе ребёнок, оставшись без присмотра взрослых, наелся таблеток препарата «Моксонидин» — лекарством для лечения артериальной гипертонии пользуется его бабушка.

С признаками отравления мальчика доставили в реанимацию Меленковской центральной районной больницы. Он находился в полубессознательном состоянии, с критически низким уровнем артериального давления. Токсическое действие препарата могло привести к остановке сердечной деятельности.

К спасению ребёнка подключились реаниматолог Меленковской центральной районной больницы Татьяна Рябова и реаниматолог Областной детской клинической больницы Андрей Фарсобин. Состояние ребёнка удалось стабилизировать только через сутки, когда перестал действовать препарат. Всё это время реаниматологи с применением целого комплекса сильнодействующих медикаментов поддерживали его жизнь.

1 августа ребёнка выписали из больницы, его здоровью ничто не угрожает.