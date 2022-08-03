Донецк, 3 августа, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Военный корреспондент RT Андрей Филатов получил ранение под городом Авдеевка (ДНР), сообщает 3 августа СМИ в своём телеграм-канале.

Василий Верещагин. В госпитале. 1901

Ранение журналист получил во время работы вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР. Чтобы отвлечь внимание ВСУ, бойцы проводили имитацию атаки c другого направления.

По словам раненого, осколок во время взрыва «лёг на кость», не затронув сухожилия. Чтобы извлечь осколок, придётся «пол ноги разрезать». «Просто глубоко сел, его пинцетом не достать», — рассказал Филатов.