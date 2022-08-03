Тюмень, 3 августа, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Тюмени директор Центра занятости населения города и Тюменского района привлечена к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Yarreg.ru Центр Службы занятости

Установлено, что 5 апреля 2022 года в ЦЗН по Тюмени и Тюменскому району поступило обращение гражданина по вопросу перечисления невыплаченного пособия по безработице. Заявителю ответ был направлен с нарушением 30-дневного срока рассмотрения, предусмотренного законодательством.

В ходе прокурорской проверки ЦЗН были выявлены и другие нарушения порядка рассмотрения обращений граждан. Директор центра занятости оштрафована судом по ст. 5.59 КоАП РФ («Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»).