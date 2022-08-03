Орел, , 18:01 — REGNUM Приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении генерального директора ООО «Ремспецстрой» вынес Советский районный суд Орла 3 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры области.

Красный мост. Орёл Orel-adm.ru

Судом и следствием установлено, что гендиректор компании в 2019–2021 году в составе организованной группы с учредителем юридического лица и лицами из числа сотрудников администраций Орловской области и Орла похитил деньги, выделенные из бюджета на реконструкцию мостовых сооружений в Орле (Красного моста и моста «Дружбы») и Ливенском районе. Деньги выводились путем их обналичивания через фирмы-однодневки и подконтрольные юридические лица. Всего, по данным следствия, было похищено 76 млн рублей. Бюджету Орловской области и Орла был причинен ущерб в особо крупном размере.

Суд приговорил фигуранта дела к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор районного суда не вступил в законную силу.

Отметим, что уголовное дело в отношении других участников преступления выделено в отдельное производство. Завершение работ по реконструкции мостовых сооружений находится на контроле прокуратуры области.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт моста «Дружбы» в Орле вёлся с лета 2018 года. В 2019 году сменился подрядчик работ — мэрия Орла расторгла контракт с казанским «РГС» и заключила контракт на завершение работ с белгородским «Ремспецмост». 3 августа 2020 года до официальной приёмки мост был открыт. Позже СМИ сообщали о недоделках при ремонте. Красный мост в Орле перекрыли для ремонта в феврале 2021 года, работы по реконструкции после смены подрядчика возобновились в 2022 году.