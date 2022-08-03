Москва, , 18:01 — REGNUM Удар по следственному изолятору с украинскими военнопленными под Донецком понадобился Киеву для того, чтобы запугать тех, кто сдаётся в плен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге.

Александр Фомин (сс) Mil.ru

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«В настоящее время многие украинские военнослужащие складывают оружие, зная о действительно гуманном отношении к военнопленным с российской стороны», — заявил Фомин.

«Провокация в Еленовке имеет целью запугать военнослужащих ВСУ, является попыткой противодействия сдаче в плен», — подчеркнул он.

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