Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис 3 августа проведут первое заседание целевой группы по защите права на аборт, сообщает Fox News.

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Ожидается, что по итогам заседания Байден подпишет второй указ, в рамках которого женщинам будет позволено делать аборты, даже если в их штате данные операции запрещены, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Новый указ станет еще одним шагом администрации Байдена по защите доступа к абортам после того, как Верховный суд отменил постановление от 1973 года, признавшее конституционное право женщин на прерывание беременности.

Напомним, ранее Джо Байден заявил о необходимости принятия федерального закона, гарантирующего женщинам право на аборт, и поручил сотрудникам своей администрации изучить, уполномочен ли президент объявить о режиме ЧС в сфере здравоохранения.

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