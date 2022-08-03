Липецк, , 17:57 — REGNUM В Липецкой области после вмешательства прокуратуры восстановлены жилищные права 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

На стройке Иван Шилов © ИА REGNUM

Проживающего в Усмани ветерана 1924 года рождения необоснованно сняли с жилищного учета в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Прокурор внёс представление в адрес муниципалитета, на жилищном учёте ветерана восстановили, но из-за бездействия органа местного самоуправления жильё ему так и не предоставили.

Областной прокурор проинформировал о сложившейся ситуации губернатора. После этого жилищные права ветерана были восстановлены. По договору купли-продажи для него купили благоустроенное жилое помещение.