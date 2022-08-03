Бишкек, , 18:01 — REGNUM Сотрудничество в области безопасности Киргизии и Турции имеет технические нюансы и геополитическую специфику. В Бишкеке и Анкаре понимают наличие «красных линий», за которые переходить не стоит. Об этом 3 августа ИА REGNUM рассказал президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в Киргизии Юрий Погиба.

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По мнению эксперта, сейчас «говорить о «смене» приоритетов в сотрудничестве Киргизии не приходится».

«Теоретически, конечно, все возможно, практически — неосуществимо. Поясню: в Киргизии стоит на вооружении техника ВПК России, а также образцы вооружения армии бывшего СССР. Такая же ситуации наблюдается и у союзников по ОДКБ, что говорит о единых системах вооружения и единой тактики их применения. Вооружение Турции — это вооружение НАТО, со своими стандартами, тактическими свойствами и прочей спецификой», — сказал собеседник.

Погиба подчеркнул, что у Турции «свой серьезный рынок стационарного оружия, не говоря уже о комплексе вооружений, таких как, например, систем ПВО».

«Для таких систем нужен свой налаженный механизм работы — от подготовки личного состава до обеспечения бесперебойных поставок комплектующих. В Киргизии подобный проект создания объединенной региональной системы ПВО реализуется Россией по линии ОДКБ. Сотрудничество с Россией по программам противодействия вызовам — это нечто большее, чем совместные учения, военно-техническая помощь. Это единая школа, это основа безопасности Киргизии», — уверен эксперт.

По его словам, помимо технических нюансов, есть «геополитические соображения».

«Киргизия — член ОДКБ, Турция — блока НАТО. В Бишкеке и Анкаре понимают наличие «красных линий», за которые переходить не стоит. Вместе с тем, каждая страна-участница ОДКБ может реализовывать свои задачи в рамках действующего объединения и опираясь на договоренности в рамках ШОС», — резюмировал Юрий Погиба.