* запрещённая в России организация

Москва, 3 августа, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В сети Интернет гуляет много фальсифицированной информации о ходе спецоперации на Украине, в том числе в отношении обстрела изолятора с «азовцами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под Донецком. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Украины

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29 июля 2022 года ВСУ нанесли удар РСЗО HIMARS по следственному изолятору в Еленовке (ДНР). В момент нанесения удара в блоке здания, по которому он был нанесён, находилось 193 человека. Большинство из них были членами полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате обстрела погибли 50, раненых — 73 военнопленных. Также пострадали 8 сотрудников изолятора.

«Направление пролома крыши и очага возгорания прямо указывают на то, что удар был нанесён с северо-западного направления», — заявил Фомин.

«На фотографиях представлены характерные обломки ракеты, поразившей здание с «азовцами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это осколки американской реактивной системы залпового огня HIMARS», — указал он.