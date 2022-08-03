Москва, 3 августа, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Украинские военные продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге.

Минобороны России Александр Фомин

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«Продолжаем фиксировать нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права, обязательств по международным конвенциям, правил ведения войны», — заявил Фомин.

«Вооружённые силы Украины используют гражданское население в качестве живого щита. Размещают тяжёлые вооружения в густонаселённых районах, на социальных объектах, в медицинских учреждениях и объектах культурного наследия», — подчеркнул он.

По его словам, не прекращаются обстрелы ДНР и ЛНР, в том числе с помощью вооружения западного производства.

«Против мирного населения используются запрещённые Оттавской конвенцией 1997 года противопехотные мины, используются кассетные боеприпасы ‑ и это делается, несмотря на заявления Киева о соблюдении своих международных обязательств», — указал Фомин.

«Пользуясь покровительством Запада, киевские власти не ограничивают себя никакими моральными или юридическими нормами. Ежедневно военнослужащими вооружённых сил Украины и националистических батальонов совершаются преступления, которые не находят должной оценки в международного сообщества», — подчеркнул он.