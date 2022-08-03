Москва, , 17:48 — REGNUM Украина нанесла ракетный удар по СИЗО в Еленовке сразу же после начала дачи показаний пленными боевиками «Азова», сообщил 3 августа замминистра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе против мирных граждан», — сказал Фомин.

Кроме того, он отметил, что удар по СИЗО в Еленовке имела ещё одну цель — запугать украинских военных, желающих сдаться в плен.

Одновременно украинские власти пытаются обвинять в смерти убитых ими военнопленных Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля украинские вооруженные формирования нанесли удар управляемыми ракетами американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, в котором содержались пленные укронацисты, в том числе из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В результате ракетного удара были убиты 50 пленных, еще 73 были ранены.

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