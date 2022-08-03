Москва, , 17:47 — REGNUM Москва и Киев провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших. Об этом сообщил на брифинге 3 августа заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«При участии Международного комитета Красного Креста удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций», — сказал он.

Кроме этого, по словам замминистра, своевременно осуществляется репатриация украинских военных, на сегодняшний день украинской стороне передано уже 18 человек.

Сформированная Министерством обороны России медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных «работает в соответствии с рекомендациями и принципами на основе Женевской конвенции», добавил Фомин.