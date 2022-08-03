Власти Румынии призвали отвыкать от лишней траты электроэнергии
Бухарест, 3 августа, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Румыния должна перейти на режим жесткой экономии электричества из-за серьезных энергетических проблем в стране. Об этом 3 августа со ссылкой на заявление румынского министра энергетики Вирджила Попеску сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Европа мерзнет
«Все мы должны привыкать к возможным отключениям электричества, в дальнейшем это может стать аксиомой. Любая экономия в потреблении ведет к экономии расходов государственного бюджета».
При этом Попеску подчеркнул, что пока официальный Бухарест располагает необходимыми возможностями для обеспечения внутреннего рынка соответствующей продукцией.
Напомним, в течение последних семи месяцев тарифы на электричество повышались трижды.