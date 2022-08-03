Калуга, 3 августа 2022, 17:50 — REGNUM Фотовыставка «140 лет Императорскому Православному Палестинскому Обществу» открылась в музее «Истории православия на Калужской земле» при храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) Калуги. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Фотовыставка «140 лет Императорскому Православному Палестинскому Обществу» открылась на территории Никитского храме Калуги
Фотовыставка «140 лет Императорскому Православному Палестинскому Обществу» открылась на территории Никитского храме Калуги
eparhia-kaluga.ru

На церемонии с приветственным словом к гостям выставки обратился настоятель храма протоиерей Алексей Пелевин. Экскурсия по фотовыставке познакомила посетителей с историей императорского православного палестинского общества (ИППО) в России и историей калужского отдела общества. В рамках выставки гости узнали о первом председателе общества великом князе Сергее Александровиче и продолжателе его дела великой княгине Елизавете Федоровне; об истории Сергиева Скита, который был построен калужским региональным отделом общества.

Императорское православное палестинское общество, созданное императором Александром III и общественной инициативой выдающихся русских людей ХIХ века, ведёт отсчёт своей истории с 1882 года. В 1918 году оставшаяся в России часть общества была переименована в Российское палестинское общество при Академии наук. В 1992 году было восстановлено историческое название — Императорское православное палестинское общество. Калужское отделение ИППО образовалось 125 лет назад, в 1894 году. Палестинское общество уникально по своему значению в истории отечественной культуры, основными задачами общества являются содействие паломничеству на святую землю, научное палестиноведение. После своего возрождения, в том числе и на Калужской земле, общество проводит ряд благотворительных, культурных и просветительских мероприятий, направленных на популяризацию традиционных духовно православных ценностей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге отметили юбилей отделения православного палестинского общества