Калуга, 3 августа, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Фотовыставка «140 лет Императорскому Православному Палестинскому Обществу» открылась в музее «Истории православия на Калужской земле» при храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) Калуги. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

eparhia-kaluga.ru Фотовыставка «140 лет Императорскому Православному Палестинскому Обществу» открылась на территории Никитского храме Калуги

На церемонии с приветственным словом к гостям выставки обратился настоятель храма протоиерей Алексей Пелевин. Экскурсия по фотовыставке познакомила посетителей с историей императорского православного палестинского общества (ИППО) в России и историей калужского отдела общества. В рамках выставки гости узнали о первом председателе общества великом князе Сергее Александровиче и продолжателе его дела великой княгине Елизавете Федоровне; об истории Сергиева Скита, который был построен калужским региональным отделом общества.

Императорское православное палестинское общество, созданное императором Александром III и общественной инициативой выдающихся русских людей ХIХ века, ведёт отсчёт своей истории с 1882 года. В 1918 году оставшаяся в России часть общества была переименована в Российское палестинское общество при Академии наук. В 1992 году было восстановлено историческое название — Императорское православное палестинское общество. Калужское отделение ИППО образовалось 125 лет назад, в 1894 году. Палестинское общество уникально по своему значению в истории отечественной культуры, основными задачами общества являются содействие паломничеству на святую землю, научное палестиноведение. После своего возрождения, в том числе и на Калужской земле, общество проводит ряд благотворительных, культурных и просветительских мероприятий, направленных на популяризацию традиционных духовно православных ценностей.