Бишкек, 3 августа, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Сотрудничество Киргизии и Турции проходит в «штатном режиме». Бишкек интересует опыт Анкары в сфере обеспечения безопасности. Об этом 3 августаИА REGNUM рассказал президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в КиргизииЮрий Погиба.

Иван Шилов ИА REGNUM В Киргизии

По мнению эксперта, при оценке сотрудничества в области безопасности «нужно учитывать ряд других позиций — политическую, экономическую составляющую и только потом военно-техническую».

«Киргизия активно сотрудничает с турецкими военными по линии ВС. Мы имеем успешный опыт обучения офицеров не только по отдельным категориям, но и проведения совместных обучающих тренингов и учений в сфере противодействия терроризму. К примерам успешного сотрудничества можно отнести приобретение киргизской стороной БПЛА «Байрактар», а также обучение киргизского персонала работы с ними», — сказал собеседник.

Он рассказал, что «сотрудничество Бишкека и Анкары идет в «штатном режиме».

«Нужно отдать должное Турции — они не гонятся за эффективными акциями демонстрации своей деятельности, не активизируют темпы действующих направлений работы и не тормозят их. Все проходит в рамках раннее намеченных планов. Киргизию интересуют турецкие военные технологии, наработки в системе подготовки личного состава и прочие отдельные элементы обороноспособности и обеспечения безопасности», — перечислил Погиба.

Эксперт напомнил, что «в странах ОДКБ приняты закупки передовых военных технологий».

«Это нормальная практика, она не идет в разрез с союзническими обязательствами», — отметил он.