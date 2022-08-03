Вашингтон, 3 августа, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Американский рэпер Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III) поделился треклистом предстоящего сборника хитов Curtain Call 2. Об этом сообщил портал Hypebeast 3 августа.

Кадр из клипа GNAT Eminem

В будущий проект войдут 34 песни, а в качестве гостей выступят Рианна, Lil Wayne, Эд Ширан, Бейонсе, Dr. Dre, Juice WRLD и многие другие. Также в пластинку включат ранее неизданную композицию рэпера, записанную при участии 50 Cent.

Напомним, премьера Curtain Call 2 намечена на 5 августа 2022 года. Предстоящий проект станет вторым сборником хитов в дискографии Eminem.