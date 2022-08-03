Истра, Московская область, 3 августа, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Главная версия пожара на складе OZON в Истинском районе (Московская область) — это пожар, заявил 3 августа источник из экстренных служб.

23.mchs.gov.ru Пожарные

«Основная версия — поджог», — заявил представитель служб РИА Новости.

По одной из второстепенных версий, пожар мог быть вызван неисправным состоянием электрического оборудования.

Пожар вспыхнул днём 3 августа, его площадь достигла 50 тысяч квадратных метров. Есть пострадавшие.