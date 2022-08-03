Москва, , 17:34 — REGNUM Украинский режим принял решение о нанесении ракетного удара по СИЗО в Еленовке, где содержатся пленные укронацисты, чтобы ликвидировать свидетелей преступлений Киева против своего народа, заявил 3 августа замминистра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

«Завершая свой брифинг, хотел бы еще раз отметить причины, по которым ВСУ нанесли удар по СИЗО в н. п. Еленовка. Киевские власти стремятся устранить свидетелей и исполнителей своих преступлений против собственного народа», — сказал Александр Фомин.

При этом, отметил он, украинский президент Зеленский добивается от Запада единой оценки удара по Еленовке, совпадающей с трактовкой Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля украинские вооруженные формирования нанесли удар управляемыми ракетами американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, в котором содержались пленные укронацисты, в том числе из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В результате были убиты 50 человек, еще 73 были ранены.

Незадолго до ракетного удара пленные нацисты начали давать показания о многочисленных военных преступлениях.

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