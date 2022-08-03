Москва, 3 августа 2022, 17:34 — REGNUM Украинский режим принял решение о нанесении ракетного удара по СИЗО в Еленовке, где содержатся пленные укронацисты, чтобы ликвидировать свидетелей преступлений Киева против своего народа, заявил 3 августа замминистра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
«Завершая свой брифинг, хотел бы еще раз отметить причины, по которым ВСУ нанесли удар по СИЗО в н. п. Еленовка. Киевские власти стремятся устранить свидетелей и исполнителей своих преступлений против собственного народа», — сказал Александр Фомин.
При этом, отметил он, украинский президент Зеленский добивается от Запада единой оценки удара по Еленовке, совпадающей с трактовкой Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля украинские вооруженные формирования нанесли удар управляемыми ракетами американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, в котором содержались пленные укронацисты, в том числе из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В результате были убиты 50 человек, еще 73 были ранены.
Незадолго до ракетного удара пленные нацисты начали давать показания о многочисленных военных преступлениях.
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