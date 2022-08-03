Истра, Московская область, , 17:34 — REGNUM Из-за масштабов пожара, складские помещения в районе Новорижского шоссе вблизи подмосковной Истры уже не спасти. Об этом 3 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Пожар на складских помещениях в селе Петровское городского округа Истра Подмосковья Иван Коновалов © ИА REGNUM

«Пожар масштабный, здание не спасти, это очевидно. Поэтому спасатели с первой секунды обратили внимание на тех, кто там работает — выводили людей и делали все чтобы не было жертв», — сказал глава региона.

По его словам, на данный момент ключевой задачей является не допустить распространение огня на другие здания.

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