Ярославская прокуратура требует отремонтировать путепровод
Ярославль, 3 августа, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В Ярославле прокуратура Дзержинского района обратилась в суд с требованием отремонтировать Суринский путепровод. Об этом сообщает пресс-служба Ярославской областной прокуратуры.
прокуратура Ярославской области
Авария на Суринском путепроводе
«Поводом к обращению в суд послужили результаты проверки, в ходе которой установлено, что дорога находится в ненадлежащем состоянии, имеется колейность, отсутствует дорожная разметка», — пояснили в прокуратуре.
Также в ведомстве отметили, что ранее в адрес департамента городского хозяйства было направлено представление об устранении нарушений, однако оно не было исполнено.