Ярославль, 3 августа, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В Ярославле прокуратура Дзержинского района обратилась в суд с требованием отремонтировать Суринский путепровод. Об этом сообщает пресс-служба Ярославской областной прокуратуры.

прокуратура Ярославской области Авария на Суринском путепроводе

«Поводом к обращению в суд послужили результаты проверки, в ходе которой установлено, что дорога находится в ненадлежащем состоянии, имеется колейность, отсутствует дорожная разметка», — пояснили в прокуратуре.

Также в ведомстве отметили, что ранее в адрес департамента городского хозяйства было направлено представление об устранении нарушений, однако оно не было исполнено.