Ижевск, 3 августа, 2022, 17:32 — ИА Регнум. С начала 2022 года из Удмуртии в Узбекистан было экспортировано около 7 тыс. кубометров обрезных пиломатериалов хвойных пород. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии, Кировской области и Пермскому краю.

пресс-служба управления Россельхознадзора Хвойные пиломатериалы

В соответствии с фитосанитарными требованиями страны-импортёра вся древесина прошла необходимые процедуры, в числе которых фитосанитарное обеззараживание. В древесине и на её поверхности не было обнаружено никаких карантинных вредных организмов.

Каждая экспортируемая партия соответствовала фитосанитарным требованиям Узбекистана, на лесоматериалы было оформлено 93 фитосанитарных сертификата.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за этот же период Удмуртия экспортировала в Японию и Корею 74,6 кг бересты и 3,31 кг соснового корня.

Читайте также: Из Удмуртии в Японию и Корею отправили 78 кг бересты и соснового корня