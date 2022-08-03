Салехард, , 18:08 — REGNUM В рамках проекта «Чистый Ямал» в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа ликвидировали еще одну свалку. Об этом сообщил Василий Паршаков, глава Тазовского района на своей странице ВК.

Мусорная свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Общими усилиями в районе зачистили уже 21 свалку. Всего по району выявлено 60. Все несанкционированные свалки будут убраны до конца года», — написал глава района.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале объявили шинную амнистию в рамках Года экологии и благоустройства. Старые использованные автомобильные покрышки начали принимать с 25 июня на заводе по переработке шин в Надымском районе.

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