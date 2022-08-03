Тамбов, , 17:17 — REGNUM В Тамбовской области урожай зерновых превышает уровень прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

3 августа валовой сбор зерна в Тамбовской области превысил отметку в 1 млн тонн. Зерно собрано с 23% полей. Средняя урожайность достигает почти 42 центнеров с гектара, что на четверть выше прошлогоднего уровня.

В эти дни сельхозпроизводители убирают озимую и яровую пшеницу, рожь, ячмень, горох, овес. Наибольший вклад в «зерновую копилку» внесли земледельцы Петровского и Жердевского районов, где в совокупности собрано более 180 тыс. тонн зерновых культур. Также в число лидеров жатвы входят Тамбовский, Ржаксинского и Инжавинский районы.