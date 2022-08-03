Татьяна Титаева, Дарья Драй, 3 августа 2022, 19:28 — REGNUM Торговый центр «Галерея» 3 августа стал местом притяжения для модников, шопоголиков и любителей шведского бренда H& M в Санкт-Петербурге. Корреспонденты ИА REGNUM узнали, на что готовы граждане, чтобы ухватить предметы гардероба покидающего российский рынок западного бренда.
Отдел бренда в одном из центральных торговых комплексов с самого утра готовился к наплыву посетителей. Магазин открылся в Северной столице одним из первых, пока остальные еще не работают.
Ажиотаж среди покупателей сформировал очередь, длина которой немного не дотягивала до середины площади перед «Галереей». В очереди были в основном молодые девушки и компании людей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в среднем стоять приходится полчаса.
На вопрос о том, что сегодня планируют приобрести, отвечали: свитер, штаны, джинсы и другие вещи. Некоторые равнодушно отнеслись к уходу бренда с российского рынка.
«Я могу поехать за границу (чтобы купить вещи — прим. ред.). У меня есть загранпаспорт», — пояснил один из покупателей своё отношение. Кто-то всё же огорчен, потому что не видит альтернативы.
В зал пускают партиями, охранники и персонал магазина всё же контролируют наполняемость торговой площади. Пока часть людей послушно стояла в очереди, другие пытались попасть в магазин через вход на втором этаже, но в основном безуспешно. Охранники разворачивали их, объясняя, что вход внизу, а там нужно очередь ещё отстоять. Но некоторым повезло больше. Корреспондент ИА REGNUM увидел, как охранник сделал исключение и пропустил беременную. Другим тоже были готовы сделать исключение, но более принципиальный охранник пресекал эти попытки.
Вещей сегодня хватало на всех. Никаких драк за последний размер понравившейся вещи не было. Покупатели наполняли доверху шоперы, которые можно брать в магазине в качестве корзины. Большая часть граждан покидала H& M с большими пакетами, реже — со средними.
На вопросы о том, как будет проходить работа, насколько большой ажиотаж, как возросла нагрузка на персонал, корреспондент ИА REGNUM не получил ответа. Менеджер и сотрудники магазина отказались от комментариев.
Помимо этого адреса открылся ещё один магазин, в «Охта Молле». Как сообщили в группе торгового центра «ВКонтакте», у них нет очередей. Стоит отметить, что в «Невском центре», что располагается через дорогу от «Галереи», магазин закрыт, никакой информации о планируемом открытии нет.
При этом ИА REGNUM узнало о том, когда откроются отделы в других районах. В ТРК «Лондон Молл» зайти в H& M можно будет 4 августа, в «Европолисе» и «Сити Молле» — 5 августа. Даты открытия других магазинов пока неизвестны.
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