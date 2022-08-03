Керчь, Крым, , 17:13 — REGNUM В Керчи ищут неизвестных, забросавших пластиковыми бутылками Вечный огонь и сорвавших буквы с надписи монумента. Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по республике Крым и городу Севастополю.

Вечный огонь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сообщение об осквернении мемориала появилось ранее в СМИ. Сообщалось, что неизвестные бросили бутылки в Вечный огонь в Керчи, расплавленный пластик залил горелку и основание памятника. Кроме того, сорваны буквы с надписи монумента, их также брошены в огонь. Представители администрации Керчи сообщали, что это не первый подобный инцидент за последнее время.

По поручению руководителя ГСУ СКР по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева проводится процессуальная проверка. Во взаимодействии с полицией устанавливаются личности подозреваемых. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронеже двое подростков осквернили могилы на кладбище, в том числе могилы ветерана войны. Подозреваемых оперативно установили.