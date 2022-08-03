Салехард, 3 августа, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Все элементы издания «Арктический алфавит» напечатали в типографии ямальской столицы. Об этом сообщает информационное агентство Север Пресс.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

«Уже готовы и отпечатаны все элементы: страницы, вкладыши, наклейки, открытки и конверты. Сейчас идет сборка книг», — добавили специалисты.

Напомним, что департамент образования правительства Ямала совместно с центром выявления и поддержки одаренных детей завершил разработку «Арктической азбуки» для первоклассников. Экземпляр азбуки каждый первоклассник получит в подарок уже в новому учебном году 1 сентября на торжественной линейке.

«Арктическая азбука» расскажет доступным для детей языком о необходимости бережного отношения к природе родного края. В книге будут содержаться стихотворения, учебная и справочная информация о флоре и фауне Ямала, а также рекомендации по их защите.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Год экологии на Ямале появится несколько экологических классов. Целью создания является воспитание поколения, которое будет усиленно заботиться о хрупкой природе российской Арктики.

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