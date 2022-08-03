Париж, , 17:10 — REGNUM Во Франции на заводе компании Eurenco, производящей взрывчатые вещества, произошел взрыв, сообщает 3 августа телеканал BFMTV.

Взрыв Brett Neilson

Завод Manuco, на котором произошел инцидент, расположен в городе Бержерак в департаменте Дордонь в регионе Новая Аквитания.

Отмечено, что предприятие относится к особо охраняемым объектам, его персонал насчитывает 80 человек.

По утверждению телеканала, уже известно о пострадавших людях.

Информация уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: Причиной пожара складов в Подмосковье мог стать поджог