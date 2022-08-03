Париж, 3 августа 2022, 17:10 — REGNUM Во Франции на заводе компании Eurenco, производящей взрывчатые вещества, произошел взрыв, сообщает 3 августа телеканал BFMTV.
Завод Manuco, на котором произошел инцидент, расположен в городе Бержерак в департаменте Дордонь в регионе Новая Аквитания.
Отмечено, что предприятие относится к особо охраняемым объектам, его персонал насчитывает 80 человек.
По утверждению телеканала, уже известно о пострадавших людях.
Информация уточняется.
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