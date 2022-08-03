Степанакерт, 3 августа, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил о частичной мобилизации. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба минобороны республики.

Цитата из видео. facebook.com/poghosyan.vahram Президент Республики Арцах Араик Арутюнян объявил мобилизацию мужчин старше 18 лет

«Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому в республике была объявлена ​​частичная мобилизация», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 августа в Нагорном Карабахе был ранен военнослужащий в ходе обстрела с азербайджанской стороны. Сегодня, 3 августа, в Баку сообщили о гибели азербайджанского солдата. Также сегодня в Арцахе сообщили о двух атаках ВС Азербайджана с применением БПЛА и миномётов. Сообщается, что один карабахский военнослужащий погиб, есть раненые.