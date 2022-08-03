Москва, 3 августа, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Известный певец Дима Билан рассказал, что улетает в Турцию. Соответствующую историю он опубликовал на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 3 августа.

Okras Дима Билан

Точную причину своего отъезда за границу музыкант раскрывать не стал, однако незадолго до этого анонсировал несколько концертов на территории Турции. Поклонники Билана, в свою очередь, заподозрили артиста в эмиграции.

Ранее стало известно, что Дима Билан станет одним из гостей в новом музыкальном шоу «Просто праздник!». Показывать проект будет телеканал НТВ.