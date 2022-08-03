Вена, 3 августа, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) видит риски дефицита предложения на рынке нефти после 2023 года из-за недостатка инвестиций в отрасль. Об этом говорится в коммюнике ОПЕК+, распространённом по итогам заседания 3 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В ходе заседания было с особой обеспокоенностью подчёркнуто, что недостаточные инвестиции в сектор разведки и добычи отразятся на своевременном наличии адекватного объёма предложения на рынке для удовлетворения растущего спроса после 2023 года», — говорится в материале.

В ОПЕК+ констатируют, что хроническая нехватка инвестирования отрасли уже стала причиной сокращения свободных мощностей по всей производственной цепочке.

Напомним, ранее ОПЕК+ подтвердила, что страны объединения в сентябре увеличат добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.