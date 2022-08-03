Москва, 3 августа, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Интернет-магазин Huawei в России прекратил работу, сообщили 3 августа в китайской компании.

Kārlis Dambrāns Смартфон Huawei

Китайский производитель гаджетов сообщил, что продажи в его интернет-магазине, который называется Vmall, остановлены в России два дня назад — 1 августа. Кроме того, продажи закрыты в мобильном приложении Huawei Vmall.

Те заказы, что уже оформлены, будут выполнены. При этом производитель обязался соблюдать гарантию на товары, купленные в Vmall.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России магазины Huawei начали закрывать в конце февраля. Аргументируется это решение тем, что не хватает товаров и что гаджеты стали плохо покупать.