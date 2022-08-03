Истра, Московская область, , 16:53 — REGNUM Поджог рассматривается в качестве основной версии причины пожара в районе Новорижского шоссе вблизи подмосковной Истры. Об этом 3 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Пожар на складских помещениях в селе Петровское городского округа Истра Подмосковья Иван Коновалов © ИА REGNUM

Ранее в качестве основной версии называлось короткое замыкание. При этом ряд телеграм-каналов опубликовал видео первых минут пожара внутри складских помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум один человек погиб 3 августа в результате пожара на складских помещениях в Подмосковье.

Читайте ранее в этом сюжете: Сообщается об одном погибшем при пожаре на складе в Подмосковье